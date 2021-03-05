Muğla'da çevrim içi İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması yapıldı

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğünce çevrim içi gerçekleştirilen ilkokul-ortaokul-lise öğrencileri arası İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü ve Türkiye Büyük Millet Meclisince 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olarak kabul edilmesiyle Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde il bazında etkinlikler düzenleniyor.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında, İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması il finali gerçekleştirildi.

İlkokul-ortaokul-lise kategorisinde düzenlenen yarışma yeni tip koronavirüs tedbirleri altında çevrim içi ortamda ilk kez yapıldı.

Moderatörlüğünü İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Birimi Sorumlusu Mustafa Tuğlu'nun yaptığı yarışmada, Milli Mücadelenin ruhunu ve kararlılığını yansıtan ve aynı zamanda mücadeleye coşku kazandıran İstiklal Marşı, 13 ilçe birincileri tarafından coşkuyla okundu. Sergiledikleri üstün performanslarıyla birbirine çok yakın puan alan öğrenciler, jüriyi derece belirlemede zorladı.

Jürinin performansları "şiire hakimiyet, beden dili, vurgu tonlama, diksiyon" kriterleri üzerinden değerlendirdiği il finalinde, ilkokul kategorisinde Fethiye Çamköy İlkokulu öğrencisi Berra Su Tekeli, ortaokul kategorisinde Fethiye Özel Hatem Ortaokulu öğrencisi Ahmet Ata Alptekin, lise kategorisinde ise Yatağan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Çınar il birincisi oldu.

İl ikincileri ise Datça Kızlan İlkokulu öğrencisi Zeren Kuzu, Marmaris Beldibi Sıtkı Zaralı Ortaokulu öğrencisi Elif Naz Damkacı, Marmaris Özel Profesyonel İlkim Anadolu Lisesi öğrencisi İlayda Okter oldu. İl üçüncüleri ise Köyceğiz Pınar İlkokulu öğrencisi Atakan Yılmaz, Dalaman Çiftlik Ortaokulu öğrencisi İrem Türk, Ula Gökova Adile Mermerci MTAL öğrencisi Ayşe Nur Boran oldu.

Program sonunda tüm jüri üyelerine İl Milli Eğitim Müdür Yarımcıları ve Şube Müdürleri tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlama programında protokol tarafından takdim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç