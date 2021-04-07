Muğla'da çevresel atıklar gübreye dönüştürülüyor

Menteşe ilçesinde yılda ortalama 400 ton budama atığı toplayan Belediye, atıkları geri dönüştürerek organik içeriğe sahip kompost gübre elde ediyor.

Menteşe ilçesinde yılda ortalama 400 ton budama atığı toplayan Belediye, atıkları geri dönüştürerek organik içeriğe sahip kompost gübre elde ediyor.

İlçede atıkların çevreye zarar vermeden değerlendirilebilmesi için başlatılan uygulamayla parklardan ve mahallelerinden toplanan budama atıkları Yeniköy ve Ortaköy mahallelerinde oluşturulan atık sahasına getiriliyor.

Toplanan atıklar yonga makinesinden geçirilip toprağın altına gömülerek organik içeriğe sahip kompost gübreye dönüştürülüyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, çevreye ve ekonomiye katkı sağlayan bu uygulama ile elde edilen kompost gübrelerin ilçedeki park, bahçe ve tarımsal üretim alanların kullanıldığını söyledi.

Projeyle çevre atıklarını çöpe atılmadan geri dönüşüme kazandırdıklarını kaydeden Gümüş, ayrıca ekonomik kazanç elde ederek topraklarında organik gübre kullandıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç