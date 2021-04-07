Muğla'da çevresel atıklar gübreye dönüştürülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da çevresel atıklar gübreye dönüştürülüyor

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da çevresel atıklar gübreye dönüştürülüyor

Menteşe ilçesinde yılda ortalama 400 ton budama atığı toplayan Belediye, atıkları geri dönüştürerek organik içeriğe sahip kompost gübre elde ediyor.

Menteşe ilçesinde yılda ortalama 400 ton budama atığı toplayan Belediye, atıkları geri dönüştürerek organik içeriğe sahip kompost gübre elde ediyor.

İlçede atıkların çevreye zarar vermeden değerlendirilebilmesi için başlatılan uygulamayla parklardan ve mahallelerinden toplanan budama atıkları Yeniköy ve Ortaköy mahallelerinde oluşturulan atık sahasına getiriliyor.

Toplanan atıklar yonga makinesinden geçirilip toprağın altına gömülerek organik içeriğe sahip kompost gübreye dönüştürülüyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, çevreye ve ekonomiye katkı sağlayan bu uygulama ile elde edilen kompost gübrelerin ilçedeki park, bahçe ve tarımsal üretim alanların kullanıldığını söyledi.

Projeyle çevre atıklarını çöpe atılmadan geri dönüşüme kazandırdıklarını kaydeden Gümüş, ayrıca ekonomik kazanç elde ederek topraklarında organik gübre kullandıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Burak Deniz Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muğla'da çevresel atıklar gübreye dönüştürülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:39:18. #1.14#
title