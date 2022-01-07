Muğla'da çevreciler çimento fabrikasına yapı ruhsatı veren belediye önünde eylem yaptı - Haberler
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Muğla'da çevreciler çimento fabrikasına yapı ruhsatı veren belediye önünde eylem yaptı

Muğla'da çevreciler çimento fabrikasına yapı ruhsatı veren belediye önünde eylem yaptı
AA / Osman Akça - Haberler | Güncel

Muğla'da bir grup çevreci, Menteşe ilçesinde kurulması planlanan çimento fabrikasına yapı ruhsatı veren Menteşe Belediyesi önünde eylem yaptı.

YATAĞAN, MUĞLA (AA) - Muğla'da bir grup çevreci, Menteşe ilçesinde kurulması planlanan çimento fabrikasına yapı ruhsatı veren Menteşe Belediyesi önünde eylem yaptı.

Belediye binası önünde toplanan ve yapı ruhsatı verilmesine tepki gösteren Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Menteşe Meclisi üyeleri ve vatandaşlar, sağanak altında basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan MUÇEP Sözcüsü Mustafa Tuncaelli, Yatağan'a bağlı Deştin Mahallesi ile Menteşe'ye bağlı Bayır Mahallesi ortak sınırında Tekağaç sırtı mevkiinde, çimentocu firmanın hukuka aykırı olarak ÇED olumlu raporu alması nedeniyle Menteşe Belediyesi'nin çimentocu firmanın ruhsat baskısı altında kaldığını söyledi.

Bayır Mahallesi sakinlerinden Bekir Kaymak da 1992'den beri bölgede çimento fabrikası kurulmaması için mücadele ettiklerini anlattı.

Bayır Mahallesi Deştin köyünde kurulması planlanan fabrikanın yapı ruhsatının iptal edilmesini isteyen grup, daha sonra ruhsatın iptali için yetkililere dilekçe verdi.

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AA / Osman Akça - Son Dakika Haberleri

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