Muğla'da çeşitli suçlardan aranan zanlı özel harekat destekli operasyonla yakalandı
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Muğla'da çeşitli suçlardan aranan zanlı özel harekat destekli operasyonla yakalandı

07.01.2021 09:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:40
Muğla'da çeşitli suçlardan aranan zanlı özel harekat destekli operasyonla yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde 6 suçtan arama kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde 6 suçtan arama kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, kumar ve yağma gibi 70 suç kaydı olan ve 6 suçtan aranan D.B'nin Çanakkale'den Milas'a yerleştiğini tespit etti.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla D.B, belirlenen adreste sahte kimlikle yakalandı.

Aramada sahte ehliyet, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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