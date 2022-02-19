Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi tutuklandı - Haberler
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Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi tutuklandı

AA, Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi tutuklandı

Muğla'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 19 kişiden 8'i tutuklandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 19 kişiden 8'i tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), timleri tarafından çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 19 şüpheli kentte düzenlenen operasyonlar ile gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, Muğla, Güncel, Haberler

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