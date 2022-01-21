Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

Muğla'da aralarında 6 aydan 15 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de olduğu çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA (AA) - Muğla'da aralarında 6 aydan 15 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de olduğu çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte çeşitli suçlardan araması bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, hırsızlık suçundan 15 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan S.B, alkollü ve uyuşturucu kullanarak araç kullanma suçundan 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan Ş.Ö, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan 6 ay hapis cezası ile aranan F.A ve kasten yaralama suçundan 14 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası ile aranan T.Ç ile tefecilik yapma suçundan aranan M.B'nin yerleri tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlüler ile şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.