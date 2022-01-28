Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da, 1 yıldan 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte çeşitli suçlardan araması bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan S.T, "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis cezası ile aranan H.K, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan Y.G, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan R.B ile "sesli veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 1 yıl hapis cezası ile aranan H.M.Y'nin yerleri tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.