Muğla'da cerrahi maskeli şüphelilerin iş yerinden hırsızlığı güvenlik kamerasında Muğla'da cerrahi maskeli şüphelilerin iş yerinden hırsızlık yapması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Muğla'da cerrahi maskeli şüphelilerin iş yerinden hırsızlık yapması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki iş yerinden çok sayıda pil çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemede, kiralık araçla ilçeye gelen biri kadın, iki şüphelinin Fethiye, Marmaris ve Aydın'daki marketlerden yüklü miktarda pil çaldığını belirlendi.

Kiralanan aracın plakasından yola çıkan ekipler, eşkali belirlenen 2 şüpheliyi İzmir'de yakaladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin çok miktarda pili, alışveriş arabasına doldurması yer alıyor.

Kaynak: AA