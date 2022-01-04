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Muğla'da cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

Muğla'da cep telefonu çalan zanlı tutuklandı
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde telefon bayisinden 8 cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı biri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde telefon bayisinden 8 cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı biri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tepe Mahallesi'ndeki cep telefonu bayisine hırsız girdiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki 13 güvenlik kamera kaydığını inceledi. Polis görüntülerden, iki şüphelinin iş yerinden 250 bin lira değerindeki 8 cep telefonu çalıp kaçtığını belirledi.

Üç ayrı yerde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Y.G.T. (19) ile M.Ö.T'yi (17) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö.T çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, Y.G.T tutuklandı.

Şüphelilerin evlerinde 6 cep telefonunu ele geçiren ekipler, İzmir'de satıldığı belirlenen 2 telefon ile ilgili de suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan 4 kişiye de şüpheli sıfatıyla işlem yaptı.

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