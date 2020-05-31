Muğla'da çenesi kırılan vaşak beslenemeyince ölmüş
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Muğla'da çenesi kırılan vaşak beslenemeyince ölmüş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, araç çarpması sonucu çenesi kırıldığı için beslenemeyince öldü.

Muğla'da çenesi kırılan vaşak beslenemeyince ölmüş
31.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:16

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, araç çarpması sonucu çenesi kırıldığı için beslenemeyince öldü.

Bekçiler Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan bir çoban, daha önce hiç görmediği yabani hayvanın yerde hareketsiz yattığını fark etti. Çoban durumu Doğa Koruma ve Milli Park görevlerine bildirdi.

Görevlilerle bölgeye giden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, hayvanın vaşak olduğunu tespit ederek, inceledi.

Vaşak, daha sonra detaylı incelenme yapılması için MSKÜ laboratuvarına götürüldü.

İlemin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de nadir görülen türler arasında bulunan ve sayısı her geçen gün azalan vaşağın Muğla'da ilk kez görüldüğünü söyledi.

Hayvanın vücudunda ateşli silah yaralanması ya da boğuşma izi bulunmadığını belirten İlemin, "Muğla'da kayda geçen ilk vaşağın ölü olarak bulunması çok üzücü. Araç çarpması sonucu çenesi parçalanmış. Beslenemediği için açlık ve susuzluktan ölmüş dişi bir birey. Vaşak, Muğla'da özellikle yayla kesimlerinde, rakımın 1000 metrenin üzerinde olduğu bölgelerde görülüyor." diye konuştu.

Yaşanan olayın, Antalya ve Muğla bölgesindeki şehirler arası yollarda "ekosistem köprüsü" ihtiyacını bir kez daha gösterdiğini vurgulayan İlemin, ekosistemin önemli bir parçası olan vaşak ve karakulakların, yaban domuzu gibi türlerin nüfusunu dengelediğini ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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