Muğla'da Cenaze Aracının Çarptığı Kadın Öldü
FLASH HABER: AFRİN HAREKATI'NDA 22. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Muğla'da Cenaze Aracının Çarptığı Kadın Öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde geri manevra yapan cenaze aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Muğla'da Cenaze Aracının Çarptığı Kadın Öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde geri manevra yapan cenaze aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Saburhane Mahallesi'nde geri manevra yapan cenaze aracının çarptığı Serpil Dağdelen (76) ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dağdelen, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili araç sürücüsü, gözaltına alındı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et