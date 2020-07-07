Muğla'da çatıya sıkışan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı
Muğla'nın Milas ilçesinde bir apartmanın çatısına sıkışan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
07.07.2020 10:01 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:15
Muğla'nın Milas ilçesinde bir apartmanın çatısına sıkışan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki binanın çatısından kuş sesi geldiğini duyan vatandaşlar, burada sıkışan ebabil kuşunu görünce durumu itfaiyeye bildirdi.
Merdivenle çatıya çıkan itfaiye erleri, ebabil kuşunu kurtardı.
Yaralı ebabil, tedavi için belediye veterinerine teslim edildi.
Kaynak: AA