Muğla'da çatıya çıkan keçileri itfaiye kurtardı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çatıda mahsur kalan keçi yavruları, itfaiye ekipleri tarafından indirildi.
11.07.2020 22:27 | Son Güncelleme: 11.07.2020 23:48
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çatıda mahsur kalan keçi yavruları, itfaiye ekipleri tarafından indirildi.
Beyobası Mahallesi'nde bulunan eski değirmen binasının çatısına çıkan keçilerin inemediğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Çatıdan itfaiye merdivenine alınarak indirilen keçiler daha sonra sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA