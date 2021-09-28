Muğla'da can salındaki 6 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı - Haberler
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Muğla'da can salındaki 6 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Muğla'da can salındaki 6 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, illegal yollardan can salıyla yurt dışına çıkmaya çalışan 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, illegal yollardan can salıyla yurt dışına çıkmaya çalışan 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'da can salındaki 6 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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