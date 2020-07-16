Muğla'da çamura batan ineği itfaiye kurtardı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çamura batan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
16.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:13
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çamura batan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mustafa Altınöz'e ait inek, Gürece Mahallesi Karaköy mevkisinde çamura battı. Uzun uğraşlar sonucu inek çıkarılamayınca, itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Bölgeye gelen ekipler, itfaiye aracı önünde bağlı bulunan vinç yardımıyla ineği çamurdan çıkardı.
Altınöz, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA