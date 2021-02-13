Muğla'da çalınan otomobil Denizli'de bulundu
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Muğla'da çalınan otomobil Denizli'de bulundu

13.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:46
Muğla'da çalınan otomobil Denizli'de bulundu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çalınan otomobil, Denizli'de bulundu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çalınan otomobil, Denizli'de bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülpınar Mahallesi'nde G.K'ye ait otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çok sayıda MOBESE ve iş yeri güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, çalınan otomobilin Denizli'de olduğu bilgisine ulaştı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçen ekipler, çalınan otomobili Ucarı Mahallesi'nde buldu.

Hırsızlıkla ilgili Y.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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