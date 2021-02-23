Muğla'da çalınan av tüfeği Aydın'da bulundu

Muğla'nın Ula İlçesinde bir evin önünden çalınan av tüfeği jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Aydın'da bulundu, bir kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Ula İlçesinde bir evin önünden çalınan av tüfeği jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Aydın'da bulundu, bir kişi gözaltına alındı.

Jandarma Suç Araştırma Timi, Karabörtlen Mahallesi'nde B.A'ya ait av tüfeğinin evin avlusundan çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ula, Köyceğiz, Ortaca güzergahında çok sayıda MOBESE ve iş yeri güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, av tüfeğinin otomobille bölgeye gelen M.Ö. tarafından çalındığını ve şüphelinin Denizli'de olduğu bilgisine ulaştı.

Şüphelinin adresine giden jandarma ekibi, M.Ö'nün Aydın'ın Çine İlçesinde ikamet eden akrabalarının evinde olduğunu belirledi. Buraya operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada şüpheliyi yakaladı, çalınan av tüfeği de ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç