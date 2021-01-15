Muğla'da çaldığı zeytinlerle zeytinyağı yaptırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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Muğla'da çaldığı zeytinlerle zeytinyağı yaptırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı

15.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:30
Muğla'da çaldığı zeytinlerle zeytinyağı yaptırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Muğla'nın Yatağanda ilçesinde, çaldığı zeytinlerle zeytinyağı yaptırdığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Muğla'nın Yatağanda ilçesinde, çaldığı zeytinlerle zeytinyağı yaptırdığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Turgut Mahallesi'nde yaşayan Hüsamettin Bahçeli ve Durmuş Özen ikametlerine ait depolarda bulunan yaklaşık 650 kilogram zeytinin çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgede bulunan kamera kayıtlarından şüphelinin İ.C. olduğunu belirledi.

Yakalanan şüphelinin çaldığı zeytinlerle zeytinyağı yaptırdığı öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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