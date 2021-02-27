Muğla'da çaldığı bisikleti internetten satmaya çalışan şüpheli yakalandı
27.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:30
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çaldığı bisikletleri internetten satmaya çalışan zanlı, gözaltına alındı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çaldığı bisikletleri internetten satmaya çalışan zanlı, gözaltına alındı.
Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede son günlere 12 bisikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen ve çalıntı bisikleti internetten satmaya çalışan Z.Y. Bodrum ilçesinde bekçilik yaptığı şantiyede gözaltına alındı.
Şüphelinin verdiği adreste bulunan 10 bisiklet, sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç