Muğla'da çadır kentlere yoğun ilgi
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Muğla'da çadır kentlere yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Kültür Sanat

Muğla'da çadır kentlere yoğun ilgi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turistin en fazla tercih ettiği turizm merkezi Muğla'da çadır kentlerde de yoğunluk yaşandı.

Muğla'da çadır kentlere yoğun ilgi

MUĞLA - 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turistin en fazla tercih ettiği turizm merkezi Muğla'da çadır kentlerde de yoğunluk yaşandı.

Çadır kurulmasına izin verilen alanlarda yüzde yüz doluluk yaşanırken, yer bulamayan tatilciler ormanları mesken tuttu. Su ve tuvalet hizmeti olmamasına rağmen vatandaşlar çadırlarını orman alanlarına gelişigüzel kurarak tatillerini değerlendirdi.

Muğla bölgesinde ücretli çadır kent sayısı az olmasına rağmen, bu alanlarda verilen temizlik ve su gibi hizmetler nedeniyle doluluk yüzde yüz yakalandı. Bayram tatilini değerlendirmek için Muğla'ya rezervasyonsuz gelen vatandaşlar ise ya sahilde, ya da ormanlık alanlarda araç içinde gecelemeyi tercih etti.

Çadırını kapan geldi

Muğla'da günübirlikçiler ile birlikte nüfusu 150 bine yaklaşan 4 bin nüfuslu Sakin Kent Akyaka'da tatil yapmak isteyen vatandaşlar yer bulamayınca ormanlık alanları doldurdular. Çadır kamp alanı olmamasına rağmen çadırcıların akınına uğrayan Çınar koyundaki çamların altında yer kalmadı.

Ormanda araç kuyruğu

Akyaka'dan Akbük istikametine Çınar koyuna kadar yaklaşık 4 kilometrelik yol boyunca yolun sağ tarafı tamamen araçlarla doldu. Araç içinde yatmak yerine küçük bir çadır alan vatandaşlar, Çınar koyundaki çağ ağaçlarının altında tatillerini geçiriyor. Koyda tatillerini yapan çadırcımlar için çöp bırakılacak olan olmasına rağmen çöplerin gelişigüzel çevreye atılması dikkat çekti.

"Trafik sıkıntı"

Sakarya'dan tatil için Muğla'ya gelen İsmail Çınar, otel ve apartlarda yer bulamayınca çadır alarak Çınar koyuna tatilini geçirdiğini belirterek, "Bayram tatili güzel geçti. Buralarda ferah bir yer bulduk. Akyaka kamp yaşayan biriyim. Akyaka'da konaklama güzel gidiyor. Trafik yoğunluğu oluyor. Baya bir oluyor. Buraya gelirken Fethiye üzerinden geldim. Orası da baya bir yoğundu. Akbük-Akyaka arası 10 kilometre sanırım. Bu yol 2 saatte ancak bitti. O derece trafik yoğunluğu vardı. Trafik sıkıntı" dedi.

"Aşırı yoğunluk var"

Kamp alanının güzel olduğunu, fakat aşırı yoğunluk olduğunu belirtene Gürsel Seven, "Akyaka girişte kamp alanı var. Orası ful dolu. Burası da yüzde 80'lerde doluluk var. Tatil güzel geçiyor ama trafik yoğun. 10 kilometrelik Akyaka yolunu birbuçuk saatte geldik" dedi.

Muğla'da çadır kentlere yoğun ilgi
Muğla'da çadır kentlere yoğun ilgi
Muğla'da çadır kentlere yoğun ilgi
Muğla'da çadır kentlere yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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