Muğla'da buzdolabının motoruna giren yılan yakalanıp doğaya salındı
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Muğla'da buzdolabının motoruna giren yılan yakalanıp doğaya salındı

Muğla'da buzdolabının motoruna giren yılan yakalanıp doğaya salındı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir evdeki buzdolabının motor kısmına giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir evdeki buzdolabının motor kısmına giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Hisarönü Mahallesi Limanbaşı Sokak'taki bir evin mutfağındaki buzdolabının motor kısmında yılan olduğunu gören ev sahibi durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekibi, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki siyah yılanı buzdolabından çıkardı.

Yılan daha sonra doğal yaşam alanına salındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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