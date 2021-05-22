Muğla'da büyükşehir 97 bin 599 aromatik bitki dağıttı
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Muğla'da büyükşehir 97 bin 599 aromatik bitki dağıttı

Muğla'da büyükşehir 97 bin 599 aromatik bitki dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

30 dönüm arazi üzerine aromatik bitkilerden oluşan "Koku Vadisi" projesini hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara da dağıttığı fideler ile destek oluyor.

30 dönüm arazi üzerine aromatik bitkilerden oluşan "Koku Vadisi" projesini hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara da dağıttığı fideler ile destek oluyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılında başlattığı 11 dönümü lavanta, 5 dönümü biberiye, 5 dönümü kekik, 5 dönümü adaçayı, 4 dönümü ise muhtelif tıbbi aromatik bitki olmak üzere toplam 30 dönümdeki bitkiler meyvelerini vermeye devam ediyor.

Geçen yıl lavanta da ilk hasadını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana koku vadisi projesi kapsamında 30 vatandaşa 97 bin 599 tıbbi aromatik bitki fidesi dağıttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan Tıbbi aromatik bitkiler arasında Lavanta üretimi ağırlıklı. Lavantanın yanı sıra kekik, adaçayı, nane, biberiye, mercanköşk, limon otu gibi bitkiler de üretilecek ve bu bitkilerden uçucu yağ, kozmetik ürünleri, baharat, bitki çayı gibi pazar payı yüksek yan ürünler üretilerek üreticilerin gelir düzeylerinin arttırılması hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Amacımız verimli topraklarımızın değerini bilmek ve hakkını vermek. Köylümüzün katma değeri yüksek ürünlerle topraklarını ekmelerini, gelirini yükselterek toprağında kalmasını istiyoruz. Toprağını Satma Ürününü sat diyoruz. Bereketli topraklara sahip Muğlamızda tarıma önem, üreten köylümüze de destek veriyoruz. Kadınlarımızın kurduğu kooperatifimizle birlikte Tıbbi Aromatik Bitkiler Vadisi oluşturup buranın ziyaret edilebilen bir alan hale gelmesini, rengarenk çiçeklerle cazibe merkezi olmasını amaçlıyoruz. Ayrıca bitkilerden çıkarılan yağlarla ilgili tesisimiz de var ve üreticimize hizmet ediyor. Teknik destek, fide, tohum verme daha sonra bunların kontrollü yağının çıkarılması, farklı ürünler elde edilmesi ve pazarlanmasını başlattık" dedi. - MUĞLA

Muğla'da büyükşehir 97 bin 599 aromatik bitki dağıttı
Muğla'da büyükşehir 97 bin 599 aromatik bitki dağıttı
Muğla'da büyükşehir 97 bin 599 aromatik bitki dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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