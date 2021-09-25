Muğla'da 'büyü' bahanesiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Muğla'da "büyü" bahanesiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Muğla'da

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutukladı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutukladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, "cin çıkarma, büyü yapma, bozma" bahanesiyle bazı kişilerin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların kaldığı eve düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca, fişek, tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve büyü yapmada kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda B.K, A.Ç. ve Ş.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K. tutuklanırken, diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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