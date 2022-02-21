Muğla'da "büyü" bahanesiyle dolandırıcılık yapan sanıklar için 84 yıla kadar hapis cezası istendi

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde "büyü" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen biri tutuklu 3 sanık hakkında, 84 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılık tarafından "cin çıkarma, büyü yapma, bozma" adı altında dolandırıcılık yaptıkları belirlenen tutuklu sanık B.K, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Ş.K. ve A.Ç. hakkında, "Nitelikli cinsel saldırı" ile "Dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık" suçundan iddianame hazırlandı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, B.K'nin, sözde "dini seans" yaparken cinsel birliktelik yaşadıkları esnada çektiği fotoğrafları hem kendi dijital arşivinde hem de A.Ç'nin telefonunda depoladığı belirtildi.

Sanık B.K. için 84 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Tutuksuz yargılanan Ş.K. ile A.Ç. hakkında ise "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 60 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Olay

İlçede 25 Temmuz 2021'de, "cin çıkarma, büyü yapma, bozma" bahanesiyle bazı kişilerin dolandırıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonla B.K, A.Ç. ve Ş.K. gözaltına alınmış, B.K. tutuklanmış diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyonda çok sayıda tabanca, fişek, tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve büyü yapmada kullanılan malzemeler ele geçirilmişti.