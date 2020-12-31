Muğla'da bulunan vaşağın ölüm nedeni kriminal incelemeyle belirlendi

Muğla'da çenesi parçalanmış halde ölü bulunan vaşak üzerinde yapılan kriminal incelemede, yaban kedisinin araç çarpması sonucu telef olduğu belirlendi.

Seydikemer ilçesinde 31 Mayıs'ta ölü bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki bir vaşağı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin incelemeye aldı.

Yaban kedisi ailesinden hayvanın ölüm nedeni üzerinde yoğunlaşan bilim insanı, Fethiye Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü aracılığıyla Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan kriminal inceleme talep etti.

İnceleme sonucu hayvanın kesin ölüm nedeninin araç çarpması olduğu tespit edildi.

Yaban Hayatı Uzmanı Dr. Yasin İlemin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptığı ilk incelemede hayvanın araç çarpması sonucu öldüğü ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Vaşağın Türkiye'de önemli bir yaban kedisi türü olduğunu vurgulayan İlemin, "Vaşak, ülkemizde yaşayan 5 kedi türü içerisinde Anadolu parsından sonra en büyüğü. Nesli tükenmek üzere diyebiliriz. Çünkü sayıları her geçen gün azalıyor. Özellikle Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu'nun dağlık bölgelerinde görülüyor. Hayvanın Akdeniz ile Güney Ege'de görülüyor olması önemini artırıyor. Yırtıcı bir hayvan olan vaşağın, ekosistemin tepesinde olması önemini daha da artırıyor." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle araştırmayı derinleştirdiklerini dile getiren Yasin İlemin, şöyle konuştu:

"Bu kriminal inceleme, Türkiye'de ilk kez bir yaban hayatı üzerine yapılan inceleme özelliği taşıyor. İnceleme raporunda hayvanın başında ya da vücudunun başka bölgesinde barut izine rastlanmadığı yer aldı. Kaçak avcılık ülkemizde çok yaygın ve yaban hayvanları üzerine tehdit unsuru. Hayvanın arka bacağında daha önceden 2 saçma bulundu. Bu olayda vaşak ateşli silahla öldürülmemiş, araç çarpması sonucu ölmüş fakat en az bir yıl önce ateşli silahla yaralanmış. İyileşmiş ama hareketinde kısıtlama olmuş. Vücudunda saçmalarla yaşıyor. Özelikle arka bacağında olması hayvan için büyük talihsizlik çünkü vaşak karakulak gibi canlılar, arka bacakları sayesinde mükemmel bir sıçrama yeteneğine sahip. Bu şekilde avlanıyorlar. Kısıtlama nedeniyle hayvan yetersiz besleniyor. Dolayısıyla kara yolunda karşıdan karşıya geçerken de hızlı hareket edemediği için araç çarpması sonucu ölüyor."

"İnsana saldırması söz konusu olamaz"

Bölgede vaşak popülasyonun çok az olmasının ölen bireyin önemini artırdığını belirten İlemin, bir yaban hayvanı üzerinde kriminal inceleme yapılmasının çok güzel bir gelişme olduğunu vurguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile yaban hayatının korunması anlamında ileriye dönük yeni projeler planladıklarını kaydeden İlemin, "Bu hayvanlar doğadaki diğer doğal avları üzerine yırtıcı, insanlara bir saldırısı yok. Maksimum 15 kilogram ağırlığındaki bir hayvanın insana saldırması söz konusu olamaz. Bu hayvanlar insanı gördüğü anda alandan uzaklaşır. Ülkemizde boz ayılar da dahil olmak üzere birçok yaban hayvanı bu davranışı gösterir. Yaban hayvanlarının en istemediği şey bir insanla karşı karşıya gelmektir. İmkan bulurlarsa tavuk gibi hayvanlara saldırabilirler. Küçükbaş sürü sahiplerinin bir çoban köpeği beslemesi karakulak ve vaşak gibi canlıları ya da kurtları bölgeden uzak tutmaya yetecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır