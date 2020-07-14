Muğla'da bulunan baykuş yavrusu, koruma altına alındı
Muğla'da bir evin bahçesinde bulunan baykuş yavrusu, koruma altına alındı.
14.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:12
Muğla'da bir evin bahçesinde bulunan baykuş yavrusu, koruma altına alındı.
Kentte bir evin bahçesinde baykuş yavrusunu görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şubesi yetkililerine haber verdi.
Bölgeye giden ekip, yavruyu koruma altına aldı.
Veteriner Hekim Şebnem Özkaya tarafından kontrolleri yapılan baykuşun durumunun iyi olduğu tespit edildi.
Baykuş, bir süre sonra doğal ortama bırakılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA