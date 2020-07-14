Muğla'da bulunan baykuş yavrusu, koruma altına alındı Muğla'da bir evin bahçesinde bulunan baykuş yavrusu, koruma altına alındı.

Muğla'da bir evin bahçesinde bulunan baykuş yavrusu, koruma altına alındı.

Kentte bir evin bahçesinde baykuş yavrusunu görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şubesi yetkililerine haber verdi.

Bölgeye giden ekip, yavruyu koruma altına aldı.

Veteriner Hekim Şebnem Özkaya tarafından kontrolleri yapılan baykuşun durumunun iyi olduğu tespit edildi.

Baykuş, bir süre sonra doğal ortama bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA