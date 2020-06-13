Muğla'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.
13.06.2020 20:03 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:14
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.
Gülağzı Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında 5 dönüm tarım arazisinde zarar meydana geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatıldı.
Kaynak: AA