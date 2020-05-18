Muğla'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü.
18.05.2020 16:20 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:20
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü.
Çaltıözü Mahalesi'nde Mehmet Omaç'a ait buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında 4 dönüm tarım arazisinde zarar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA