Muğla'da buğday ekili tarlada çıkan yangında 17 dönüm alan zarar gördü
Muğla'nın Datça ilçesinde hububat ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Datça ilçesinde hububat ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Turgay Uslu'ya ait İskele Mahallesi Burgaz mevkisindeki tarlada yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, buğday ekili tarlaya sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Datça Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, buğday ekili 17 dönüm alan zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan