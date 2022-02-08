Muğla'da boş su kuyusuna düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
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Muğla'da boş su kuyusuna düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı

AA, Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'da boş su kuyusuna düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde boş su kuyuna düşen kuzu, itfaiye ekiplerince çıkarılıp sahibine teslim edildi.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde boş su kuyuna düşen kuzu, itfaiye ekiplerince çıkarılıp sahibine teslim edildi.

Kayaköy Mahallesi'ndeki Kayaköy Ören Yeri'nde bulunan boş su kuyusunda bir kuzu olduğunu görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, merdiven yardımıyla indikleri yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyudan kuzuyu çıkardı.

Herhangi bir yarası olmayan kuzu, sahibine teslim edildi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Fethiye, İtfaiye, Muğla, su, Güncel, Haber

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