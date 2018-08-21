Muğla'da Boruya Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

Muğla'da Boruya Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde içerisine girdiği boruya sıkışan 2,5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde içerisine girdiği boruya sıkışan 2,5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Foça Mahallesi'nde 2,5 yaşındaki Kaan Söylemez yüzme havuzunun yanındaki içerisine girdiği taşma borusunda sıkıştı. Çocuğun ailesi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince demir kesme makasıyla genişletilen borudan çıkartılan çocuk, 112 Acil Servis ekibince hastaneye götürüldü.

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