Muğla'da boruya sıkışan 3 köpek yavrusunu itfaiye kurtardı - Haberler
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Muğla'da boruya sıkışan 3 köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Muğla'da boruya sıkışan 3 köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sulama borusuna sıkışan 3 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sulama borusuna sıkışan 3 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangı Mahallesi Merkez Sokak'ta vatandaşlar, sulama borusuna köpek yavrularının sıkıştığını fark etti.

Köpekleri kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar, durumu Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, 3 köpek yavrusunu sıkıştıkları borudan çıkardı.

Muğla'da boruya sıkışan 3 köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

Köyceğiz, İtfaiye, Muğla, Köpek, Güncel, Haber

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