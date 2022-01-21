Muğla'da boruya sıkışan 3 köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sulama borusuna sıkışan 3 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
KÖYCEĞİZ, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sulama borusuna sıkışan 3 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yangı Mahallesi Merkez Sokak'ta vatandaşlar, sulama borusuna köpek yavrularının sıkıştığını fark etti.
Köpekleri kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar, durumu Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, 3 köpek yavrusunu sıkıştıkları borudan çıkardı.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri