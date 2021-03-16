Muğla'da böbreküstü bezi kanaması ameliyatı gerçekleştirildi
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Muğla'da böbreküstü bezi kanaması ameliyatı gerçekleştirildi

16.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:08
Muğla'da böbreküstü bezi kanaması ameliyatı gerçekleştirildi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk defa gerçekleştirilen böbreküstü bezi kanaması ameliyatı ile 17 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk defa gerçekleştirilen böbreküstü bezi kanaması ameliyatı ile 17 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine karın ve böğür ağrısı şikayetiyle başvuran Sunay Karakurt, yapılan muayene, görüntüleme ve tetkikleri sonucu sol böbreküstü bezi kanaması tanısı konularak yoğun bakımın ünitesinde takibe alındı.

Takibinde kan nakli ihtiyacı devam eden ve kanaması tedaviye rağmen durmayan hasta acil olarak ameliyata alınarak kanayan böbreküstü bezi çıkartıldı. 2 saat süren operasyonda sağlığına kavuşan hastanın böbreküstü bezinin patolojik incelemesinde ise tümörün iyi huylu olduğu tespit edildi.

Çocuk Cerrahi Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Nazile Ertürk, Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş ve Dr. Muhammed Kurt tarafından başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşarak taburcu edilen hastanın Muğla'da ilk kez uygulanan ve başarı ile sonuçlanan operasyon sonrasında hastanın ileride sorun yaratabilecek iyi huylu böbrek üstü tümörü de çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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