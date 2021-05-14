Muğla'da bitkin bulunan küçük balaban, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bitkin bulunan küçük balaban kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bitkin bulunan küçük balaban kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Hatipirimi Mahallesi'nde bitkin balabanı gören kişi, Marmaris Milli Park Müdürlüğünden yardım istedi.
Koruma altına alınan küçük balaban, kontrol ve tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen