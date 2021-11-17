Birlikte yaşadığı kadına otomobille çarpıp kaçan zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Birlikte yaşadığı kadına otomobille çarpıp kaçan zanlı tutuklandı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, birlikte yaşadığı kadına otomobille çarptıktan sonra kaçtığı belirlenen zanlı tutuklandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, birlikte yaşadığı kadına otomobille çarptıktan sonra kaçtığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İlçede dün bir otomobil, Fethiye- Antalya kara yolu kenarındaki yan yolda Sahra Gizem Aksu'ya (46) çarptı. Aksu, kaza yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü kaçtı.

Kazayı şüpheli bulan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza yerinde yapılan incelemelerde, otomobilin altında yaklaşık 80 metre sürüklenen Aksu'nun daha sonra aracın altından çıktığı belirlendi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, Aksu'ya otomobille çarpan kişinin, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı O.Ö. olduğunu tespit etti.

O.Ö. ile beraberindeki F.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Birlikte yaşadığı kadına otomobille çarpıp kaçan zanlı tutuklandı

Birlikte yaşadığı kadına otomobille çarpıp kaçan zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... 5 ölümlü öğrenci servisi kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri... 5 ölümlü öğrenci servisi kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

 Antalya'da babası tarafından darbedildiği öne sürülen 3 aylık bebek hayatını kaybetti

Antalya'da babası tarafından darbedildiği öne sürülen 3 aylık bebek hayatını kaybetti

 Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title