Muğla'da bir ton karakılçık buğdayı toprakla buluşturuldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde "Geleceğimiz İçin Üretiyoruz" projesi kapsamında bir ton karakılçık buğdayı tohumlarının ekimi yapıldı.

Menteşe Belediyesi tarafından karakılçık buğdayını tekrar ekme, yaygınlaştırma ve buğday üreticilerine destek verme amacıyla başlatılan proje kapsamında bir ton karakılçık ve buğdayı, Karabağlar, Yeşilyurt ve Kafaca mahallelerindeki 37 dönüm tarım arazisine ekildi.

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere, yerli üretim çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

Üreten ve ürettiklerini paylaşan bir belediye olarak bu yıl ki üretim çalışmalarına karakılçık buğdayıyla başladıklarını belirten Gümüş, "Karakılçık buğdayı dayanıklı, çok su istemeyen, verimli bir buğday. Bu sebeple geçtiğimiz yıl 39 dönüm arazimize karakılçık buğdayı ektik. Ektiğimiz buğdaydan 6 ton mahsul elde ederek buğdayı 55 yerli üreticimize ekip biçmeleri ve yeniden üretmeleri için dağıttık." dedi.

Buğdayın bir kısmını Ortaköy Mahallesi'ndeki tarihi değirmende öğüterek un haline getirdiklerini anlatan Gümüş, bir kısmını da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını dile getirdi.

Gümüş, buğday saplarının da saman haline getirilerek, çiftçilere dağıtıldığını kaydetti.

Böylelikle ektikleri buğdaydan birçok vatandaşın faydalandığına işaret eden Gümüş, "Verimli bir buğday olmasından dolayı karakılçık buğdayını bu yıl da toprakla buluşturmaya karar verdik. Şu an için Kafaca Mahallesi'ndeki 21 dönüm, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 12 dönüm ve Karabağlar yaylamızdaki 4 dönüm arazimize 1 ton karakılçık buğdayı ektik." diye konuştu.

Salgın döneminde toprağın, üretimin ve suyun kıymetinin çok daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Gümüş, Menteşe Belediyesi olarak tarımsal üretim birimi oluşturduklarını, bu yıl daha çok ekip, biçip, üreteceklerini ifade etti.

Gümüş, amaçlarının sadece üretmek değil, aynı zamanda yerel tohumları korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu kaydetti.

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