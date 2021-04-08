Muğla'da, "Bir Tarih Hazinesi: Beçin Kalesi" belgeseli çekiliyor
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Muğla'da, "Bir Tarih Hazinesi: Beçin Kalesi" belgeseli çekiliyor

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da, 'Bir Tarih Hazinesi: Beçin Kalesi' belgeseli çekiliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Menteşeoğluları Beyliği'ne başkentlik yapan Beçin Antik Kenti'ndeki tarihi yapıların tanıtımının yapılması için "Bir Tarih Hazinesi: Beçin Kalesi" belgeseli çekiliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Menteşeoğluları Beyliği'ne başkentlik yapan Beçin Antik Kenti'ndeki tarihi yapıların tanıtımının yapılması için "Bir Tarih Hazinesi: Beçin Kalesi" belgeseli çekiliyor.

Bölgenin en önemli ören yerleri arasında yer alan ve yıl boyunca kazı çalışmaları yapılan antik kentte, gün yüzüne çıkartılan kalıntılar tarihe ışık tutuyor. Ayakta kalan tarihi yapılar, restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı himayesinde imzalanan protokol kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından antik kentin tanıtımı için belgesel çalışması başlatıldı.

Muğla Valiliği 75. Yıl Toplantı Salonu'nda projenin değerlendirme toplantısı yapıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde yer alan Türk kültürü ve tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Beçin Kalesi'nin tanıtımı için yürütülen belgesel çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda çalışma stratejisi, iş akışı ve iş takvimi ele alındı.

Toplantıda, belgeselin haziran ayı içinde tamamlanmasının planlandığı ve ilk gösterimi Beçin Kalesi'nde özel bir organizasyonla gerçekleştirilecek olan belgeselin galasında Aşkın Türkçesi Yunus Emre adlı özel bir konserin düzenleneceği ifade edildi.

Vali Orhan Tavlı, antik kentte yürütülen çalışmanın Milas ve Beçin Kalesi tanıtımları için bir başlangıç olduğunu, yapılacak bütünsel iletişim ve tanıtım faaliyetleri ile söz konusu bölgenin önemli bir turizm destinasyonu haline geleceğini ifade etti.

Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise Muğla genelinde öğrenci, öğretmen ve velilerin tarihi yerinde görüp öğrenmeleri bakımından çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

Toplantıya Proje Koordinatörü Sibel Saçal ve Belgesel Yönetmeni Bülent Sağlam da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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