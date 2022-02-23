Muğla'da bir otomobilde 1080 şişe sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Muğla'da bir otomobilde 1080 şişe sahte içki ele geçirildi

AA, Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da bir otomobilde 1080 şişe sahte içki ele geçirildi

Muğla'da polis ekipleri bir otomobilde 1080 şişe sahte içki ele geçirdi.

MUĞLA (AA) - Muğla'da polis ekipleri bir otomobilde 1080 şişe sahte içki ele geçirdi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları uygulama esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1080 şişe sahte içki bulundu.

Sürücü M.E. gözaltına alındı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Muğla, Güncel, Haberler

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