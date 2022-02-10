Muğla'da bir otelden telefon çalan zanlı tutuklandı - Haberler
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Muğla'da bir otelden telefon çalan zanlı tutuklandı

AA, Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da bir otelden telefon çalan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otelden cep telefonu çalan zanlı tutuklandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otelden cep telefonu çalan zanlı tutuklandı.

Kentte bulunan bir otelden cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Otelin ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelinin H.A. olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Polis, Muğla, Güncel, Haberler

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