MUĞLA'DA BİR ORMAN YANGINI DAHA BAŞLADI
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MUĞLA'DA BİR ORMAN YANGINI DAHA BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Menteşe'nin Sungur Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, bugün saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına 1 uçak ile havadan, 2 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda destek oluyor.

MUĞLA'DA BİR ORMAN YANGINI DAHA BAŞLADI
MUĞLA'DA BİR ORMAN YANGINI DAHA BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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