Muğla'da bir öğrenci, biriktirdiği harçlıklarını okulunun tadilatı için bağışladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde beşinci sınıf öğrencisi Ege Erken, biriktirdiği yaklaşık 300 lirayı okulunun tadilatı için bağışladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde beşinci sınıf öğrencisi Ege Erken, biriktirdiği yaklaşık 300 lirayı okulunun tadilatı için bağışladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ ve Köyceğiz Zeytinalanı Şeyh Ortaokulu Müdürü Filiz Şen'in girişimleriyle okulun dış cephesi boyandı, öğrencilerin kullandığı ortak alanlarda tadilat çalışması başlatıldı.

Çalışmaların yardımlaşarak yapıldığını öğrenen okulun öğrencisi Ege Erken, kumbarasında biriktirdiği 300 lirayı okulunun giderleri için bağışladı.

Okulun Müdürü Filiz Şen, duyarlı davranıştan dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı