Muğla'da bir öğrenci, biriktirdiği harçlıklarını okulunun tadilatı için bağışladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muğla'da bir öğrenci, biriktirdiği harçlıklarını okulunun tadilatı için bağışladı

20.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:32
Muğla'da bir öğrenci, biriktirdiği harçlıklarını okulunun tadilatı için bağışladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde beşinci sınıf öğrencisi Ege Erken, biriktirdiği yaklaşık 300 lirayı okulunun tadilatı için bağışladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde beşinci sınıf öğrencisi Ege Erken, biriktirdiği yaklaşık 300 lirayı okulunun tadilatı için bağışladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ ve Köyceğiz Zeytinalanı Şeyh Ortaokulu Müdürü Filiz Şen'in girişimleriyle okulun dış cephesi boyandı, öğrencilerin kullandığı ortak alanlarda tadilat çalışması başlatıldı.

Çalışmaların yardımlaşarak yapıldığını öğrenen okulun öğrencisi Ege Erken, kumbarasında biriktirdiği 300 lirayı okulunun giderleri için bağışladı.

Okulun Müdürü Filiz Şen, duyarlı davranıştan dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Özlem Zengin Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Meghan Markle Kim Kardashian
Spor Can Bartu Mesut Özil Ersun Yanal Aykut Kocaman Osman Özköylü
Tüm Haberler Mart İzmir Gaziantep Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da bir öğrenci, biriktirdiği harçlıklarını okulunun tadilatı için bağışladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 16:36:50. #1.15#
title