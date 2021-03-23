Muğla'da bir kişi yolda bulduğu 14 bin 900 lirayı sahibine teslim etti
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Muğla'da bir kişi yolda bulduğu 14 bin 900 lirayı sahibine teslim etti

23.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:12
Muğla'da bir kişi yolda bulduğu 14 bin 900 lirayı sahibine teslim etti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu 14 bin 900 lirayı sahibine ulaştırdı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu 14 bin 900 lirayı sahibine ulaştırdı.

Muslihittin Mahallesi Cemal Karamuğla Sokak'taki Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde çalışan Ercan Çetintaş (36), yolda bulduğu içinde 14 bin 900 lira olan çantayı, Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne teslim etti.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu paranın sahibinin dershane çalışanı Seda Göncü (33) olduğu belirlendi. Çetintaş, polis merkezine davet edilen Göncü'ye parasını teslim etmenin huzurunu yaşadı.

Çetintaş, yaptığı açıklamada, üzerine düşeni yaptığı için mutlu olduğunu belirterek, "Haram lokma bizim boğazımızdan geçmez." dedi.

Göncü, duyarlılığı ve dürüstlüğünden dolayı Çetintaş'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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