Muğla'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını bıçakla ağır yaraladı.
05.06.2020 21:05 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:40
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını bıçakla ağır yaraladı.
Tepe Mahallesi'ndeki dönerci dükkanında, iş yeri sahibi Nevzat T. (54) ile arkadaşı Bilal V. (53) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nevzat T, ekmek bıçağıyla arkadaşını yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan Bilal V'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, Bilal V'nin yaralandıktan sonra eline bıçak alarak Nevzat T'yi araması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA