Muğla'da bir kişi tahliyesinden 3 gün sonra yine "tehdit ve taciz" suçlamasıyla tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kişi cezaevinden çıktıktan üç gün sonra, genç kıza tehdit ve tacizlere devam ettiği iddiasıyla yeniden tutuklandı.