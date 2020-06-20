Muğla'da bir kişi şehre inen domuz sürüsünü ekmekle besledi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir kişi ilçe merkezine inen yaban domuzu sürüsünü ekmekle besledi.
20.06.2020 00:25 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:28
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir kişi ilçe merkezine inen yaban domuzu sürüsünü ekmekle besledi.
Alınan bilgiye, Karagözler Mahallesi'nde yaban domuzu ve yavruları çöplerin yakınlarında yiyecek aradı.
Durumu gören bir kişi, evinden getirdiği ekmekleri domuzlara verdi.
Korku belirtisi göstermeyen domuzlar, ismini açıklamak istemeyen kişinin verdiği ekmeleri yedi.
Yaklaşık 10 domuzun bulunduğu sürünün her gece aynı noktaya indiği ve yiyecek aradığı ifade edildi.
Kaynak: AA