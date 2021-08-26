Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü

Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.

Datça Mahallesi Hızırşah Yolu'ndaki evlerinde H.O.P. (29) ile annesi A.P. (54) arasında, henüz belirlenemeyen bir nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.O.P. annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, A.P'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli, polis ekibince gözaltına alındı.

Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü
Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
Hırsızlık şüphelisi, yüzünü kucağındaki çocuğuna kapattırmaya çalıştı (2)
Hırsızlık şüphelisi, yüzünü kucağındaki çocuğuna kapattırmaya çalıştı (2)
Sarıyer'de elektrik bakım onarım ekibine döner bıçaklı saldırı
Sarıyer'de elektrik bakım onarım ekibine döner bıçaklı saldırı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Mesut Akusta Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 20:01:39. #1.15#

title