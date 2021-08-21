Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü
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Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü

Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.

Tuzla Mahallesi'nde yaşayan E.D. (30) ile annesi G.D. (61) arasında, evde yemek yedikleri sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.D. annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, G.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli polis ekiplerince güçlükle sakinleştirilerek gözaltına alındı.

Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü
Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü
Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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