Muğla'da bir kadın evinde tabancayla vurularak öldürüldü
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Muğla'da bir kadın evinde tabancayla vurularak öldürüldü

12.03.2021 22:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:38
Muğla'da bir kadın evinde tabancayla vurularak öldürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde 23 yaşındaki kadın evinde tabancayla vurularak öldürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde 23 yaşındaki kadın evinde tabancayla vurularak öldürüldü.

İddiaya göre, Aydınlıkevler Mahallesi Tanyeri Sokak'ta evin çalan kapısını açan Bensu Narlı, erkek arkadaşı S.K. tarafından göğsünden tabancayla vuruldu.

Evde bulunan Narlı'nın arkadaşı 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Narlı'nın cesedi otopsi için Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli S.K. polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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