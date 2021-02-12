Muğla'da bir işletme sahibi isimlerin başka bir firma tarafından kullanıldığını iddia etti

Muğla'nın Datça ilçesinde bir işletme sahibi, isimlerinin kullanılarak başka bir firma tarafından sipariş alındığını öne sürdü.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir işletme sahibi, isimlerinin kullanılarak başka bir firma tarafından sipariş alındığını öne sürdü.

İşletme sahibi Sait Talu, yaptığı açıklamada, durumu bir müşterisinin "Neden kapalısınız?" diye sormasıyla fark ettiklerini söyledi.

Yaşanan olayı duyunca çok şaşırdıklarını aktaran Talu, "Yapılan bu davranış için gerekli yerlere şikayetlerimizi yapacağımızı kendilerine söyledik. Muğla Ticaret ve Sanayi Odasına durumu anlatan dilekçemizi sunduk. Önümüzdeki günlerde Datça Kaymakamımızı da ziyaret ederek durumumuzu anlatacağız." ifadesini kullandı.

Öte yandan yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren bazı işletmeler de yaptıkları ortak açıklamayla duruma tepki gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan