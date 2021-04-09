Muğla'da bir evde ve minibüsün özel yapılan bölümünde sahte içki ele geçirildi
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Muğla'da bir evde ve minibüsün özel yapılan bölümünde sahte içki ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da bir evde ve minibüsün özel yapılan bölümünde sahte içki ele geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte sahte içki satışı ve imalatı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

İlçede M.A.K'nin kendi yaptığı içkileri polisten gizlemek için inşaat malzemelerinin altında aracına yaptırdığı özel bölmede gizlediği pet şişe ve bidonlarda taşıdığı bilgisi üzerine minibüs kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı.

Aramada, minibüsün özel yaptırılan bölümünde 485 litre şüphelinin adresinde yapılan aramada ise 400 litre kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonda M.A.K. ve Y.S.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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